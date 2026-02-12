Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182
820.00CHF
-20.00CHF
-2.38 %
13:04:02
SWX
13.02.2026 12:12:37
Adyen BV Parts Sociales Buy
Adyen B.V. Parts Sociales
827.21 CHF -2.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2225 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anpassung der Wachstumserwartungen habe bei der Aktie des Zahlungsabwicklers zu einer "verrenkten" Bewertung geführt, schrieb Mohammed Moawalla am Donnerstagabend. Dabei findet er die fundamentale Story solide./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
1’900.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
910.00 €
Abst. Kursziel*:
108.79%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
909.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
108.88%
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse