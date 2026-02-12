Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

840.00
CHF
-210.00
CHF
-20.00 %
12.02.2026
SWX
13.02.2026 06:42:28

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
850.42 CHF -19.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 2450 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’350.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
916.80 € 		Abst. Kursziel*:
47.25%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
917.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
47.14%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

