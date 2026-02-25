NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts aktueller Zahlen zum Bezahlvolumen von Stripe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der privat geführte US-Kontrahent Adyen mit einem starken Anstieg alt aussehen lassen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu müsse man allerdings anmerken, dass Adyen Ende 2024 das Bezahlsystem CashApp eingestellt habe. Das habe das Unternehmen Volumina gekostet./bek/tih;