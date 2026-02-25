Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.1%  SPI 19’237 0.2%  Dow 49’175 0.8%  DAX 25’091 0.4%  Euro 0.9126 0.1%  EStoxx50 6’163 0.8%  Gold 5’191 0.9%  Bitcoin 51’180 3.3%  Dollar 0.7744 0.1%  Öl 71.5 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
ServiceNow-Aktie trotz KI-Sorgen im Fokus: JPMorgan ist für diese Softwaretitel optimistisch
Ausblick: Allianz legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Baidu A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: NVIDIA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alcon-Aktie dreht ins Plus: Alcon setzt auf weiteres profitables Wachstum
Suche...

Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

855.00
CHF
25.00
CHF
3.01 %
13:21:10
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.02.2026 12:55:24

Adyen BV Parts Sociales Overweight

Adyen B.V. Parts Sociales
861.32 CHF 1.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen angesichts aktueller Zahlen zum Bezahlvolumen von Stripe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Auf den ersten Blick habe der privat geführte US-Kontrahent Adyen mit einem starken Anstieg alt aussehen lassen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hierzu müsse man allerdings anmerken, dass Adyen Ende 2024 das Bezahlsystem CashApp eingestellt habe. Das habe das Unternehmen Volumina gekostet./bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Adyen B.V. Parts Sociales

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Adyen B.V. Parts Sociales-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1’350.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
950.00 € 		Abst. Kursziel*:
42.11%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
948.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.41%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?