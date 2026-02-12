Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie 42119868 / NL0012969182

830.00
CHF
-10.00
CHF
-1.19 %
11:36:54
SWX
13.02.2026 10:18:00

Adyen BV Parts Sociales Buy

Adyen B.V. Parts Sociales
819.41 CHF -3.65%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 2000 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Präzisierung des Ausblicks habe für einige Volatilität gesorgt, schrieb Justin Forsythe in einer am Freitag vorliegenden Studie nach dem Vortagesrutsch der Aktien. Die Anleger fragten sich, warum der Zahlungsabwickler nicht von Anfang an konservativer geplant habe. Mit Blick auf die KI-Sorgen hält der Experte Adyen für vergleichsweise weniger gefährdet als Unternehmen aus Branche, wo es keiner Lizenzierung bedürfe./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’600.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
908.00 € 		Abst. Kursziel*:
76.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
916.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74.52%
Analyst Name::
Justin Forsythe 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

