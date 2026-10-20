adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis sei ordentlich, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach den Vorabzahlen und der Prognoseerhöhung. Letztere resultiere vor allem aus einer Rückerstattung von US-Zöllen. Dank des höheren Betriebsergebnisses sollen davon 100 Millionen Euro im vierten Quartal bereits wieder in Wachstum reinvestiert werden./rob/ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
163.35 €
|
Abst. Kursziel*:
22.44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
162.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.23%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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|20.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
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|Bernstein Research
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|adidas Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143.80
|0.67%
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