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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

143.80
CHF
0.95
CHF
0.67 %
20.10.2026
SWX
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21.10.2026 06:39:02

adidas Outperform

adidas
146.67 CHF 0.16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform" belassen. Die positive Überraschung beim operativen Ergebnis sei ordentlich, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend nach den Vorabzahlen und der Prognoseerhöhung. Letztere resultiere vor allem aus einer Rückerstattung von US-Zöllen. Dank des höheren Betriebsergebnisses sollen davon 100 Millionen Euro im vierten Quartal bereits wieder in Wachstum reinvestiert werden./rob/ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
200.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
163.35 € 		Abst. Kursziel*:
22.44%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
162.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23.23%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20.10.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
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adidas 143.80 0.67% adidas