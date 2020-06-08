|Kurse + Charts + Realtime
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der chinesische Händler habe für Juli von einem rückläufigen Einzelhandelsgeschäft berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vorjahresvergleich sei dies schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Rückgang. Für Adidas und Nike lasse dies die Folgerung zu, dass das Wachstum in China gedämpft bleibe./tih/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
KGV*:
-
