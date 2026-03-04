Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’836 0.7%  DAX 24’216 1.8%  Euro 0.9076 -0.1%  EStoxx50 5’872 1.7%  Gold 5’153 1.3%  Bitcoin 57’169 7.0%  Dollar 0.7797 -0.3%  Öl 81.0 -1.2% 
Top News
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jetzt Live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
PLAZZA-Aktie steigt: Höherer Ertrag und Gewinn - Dividende wird angehoben
Implenia-Aktie springt an: Betriebsgewinn zieht an - Dividende steigt - Wechsel im Management
Inside Trading & Investment

17:03 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
08:47 SMI rauscht in die Tiefe
08:00 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
07:23 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Korrektur weitet sich aus
03.03.26 Julius Bär: 11.80% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swissquote Group Holding SA
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
03.03.26 Marktüberblick: Beiersdorf im Fokus
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’112.11 19.43 BX0SPU
Short 14’376.20 13.96 BLPSVU
Short 14’901.01 9.00 BW3SLU
SMI-Kurs: 13’510.74 04.03.2026 17:30:37
Long 13’011.06 19.86 S1ABEU
Long 12’696.48 13.54 SWHB5U
Long 12’184.40 8.97 SW5B0U
Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

Diese Aktien befanden sich im vierten Quartal 2025 im Depot von Bridgewater Associates
Portfolio-Überblick
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Jeremy Granthams Portfolio im Q4 2025: Veränderungen bei Amazon, Apple, Microsoft & Co.
Auch im vierten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellscha ...
Bildquelle: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.