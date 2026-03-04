Jetzt Live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst

Besitzt du solide Aktien und wartest geduldig auf Kursgewinne? Im Jahr 2026 ist Geduld allein eine riskante Strategie. Während die US-Schulden die Marke von 36 Billionen USD überschritten haben und die Zinslast erdrückende 1,27 Billionen USD erreicht, bleibt der klassische Markt oft unberechenbar. Im Webinar am 4. März erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen

Im Mittelpunkt steht ein Ansatz, der auf Systematik statt Spekulation setzt. Du lernst im Webinar für neugierige Anleger, wie sich Aktien mit Rabatt einkaufen lassen, während gleichzeitig Optionsprämien vereinnahmt werden. Es wird erläutert, warum Zeit einer der wichtigsten Ertragsfaktoren ist, wie aus einzelnen Trades ein reproduzierbarer Prozess entsteht und wie dein Depot selbst in Seitwärtsphasen produktiv arbeiten kann. Dabei geht es nicht um Daytrading oder hektische Marktbeobachtung, sondern um planbares Vorgehen mit klaren Regeln.

Viele Anleger stecken in erstklassigen Unternehmen mit langfristiger Perspektive fest, doch ihr Depotwert schwankt im Rhythmus der Schlagzeilen. Besonders in einem "geraden Jahr" wie 2026, das im DAX historisch oft eine Nullrunde bei der Rendite bedeutete, ist ein Umdenken nötig. Wer jetzt nur auf steigende Kurse setzt, handelt nach dem Prinzip Hoffnung. Wer hingegen ein strukturiertes Cashflow-System nutzt, macht sein Depot produktiv - auch wenn die Märkte seitwärts laufen. Wie du so ein Cashflow-System aufbaust, erklärt dir Andrei Anissimov live im Webinar am 4. März ab 18 Uhr!

Dieses Webinar wird präsentiert von WH SelfInvest

Dein Experte im Webinar

Andrei Anissimov ist ein Trainer, dem der Erfolg seiner Teilnehmer am Herzen liegt. Seine Mission ist es, Menschen zu zeigen, wie einfach und effektiv an der Börse Geld verdient werden kann. Er beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der Börse und ist Investor, Autor und Unternehmer. In seiner Investoren-Akademie "Trader IQ" hat er seit der Gründung 2013 Fondsmanager, Vermögensverwalter und mehrere tausende privater Investoren ausgebildet. Als Buchautor und erfahrener Trainer weiss er genau worauf es ankommt, um an der Börse die höchsten Renditen bei geringen Risiken zu bekommen und sagt: "Erfolg an der Börse ist erlernbar - wie das Autofahren".