adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 184 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. 2027 dürfte das Wachstum in der Sportartikelbranche moderater werden und der Kampf um Marktanteile intensiver, schrieb Chiara Battistini am Donnerstag im großen Ausblick mit der Luxusbranche zusammen. Das Konsumumfeld bleibe volatil und fragil, die Berechenbarkeit schlecht. Die Experten bleiben daher selektiv und setzen auf mehrjährige Wachstumstreiber. Turnaroundstorys sehen sie eher skeptisch. Puma senken sie sogar auf "Underweight", sodass On die einzige Empfehlung im Sportartikelbereich bleibt./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Neutral
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
184.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
170.30 €
|
Abst. Kursziel*:
8.04%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
172.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.88%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
26.11.26
|adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Nachmittag (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|adidas Aktie News: adidas am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|adidas Overweight
|Barclays Capital
|30.10.26
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|03.11.26
|adidas Sell
|UBS AG
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|adidas Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|156.30
|-0.45%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:24
|
MPCM
Alzchem Group Buy
|09:58
|
DZ BANK
BMW Halten
|09:32
|
Jefferies & Company Inc.
ING Group Hold
|09:25
|
UBS AG
SAP Neutral
|09:00
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral
|08:57
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Healthineers Overweight