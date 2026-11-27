Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 172,70 EUR nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'403 Punkten notiert. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 169,35 EUR nach. Bei 170,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 163'475 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2026 bei 188,80 EUR. Gewinne von 9,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 24,75 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,54 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Am 29.10.2026 äusserte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent auf 7.25 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren. Am 08.03.2028 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 9,63 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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