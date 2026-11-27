Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,9 Prozent auf 172,10 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'422 Punkten realisiert. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 169,35 EUR. Bei 170,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117'011 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.07.2026 bei 188,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 9,70 Prozent wieder erreichen. Bei 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 24,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,54 EUR. adidas gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,08 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.25 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 6.63 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 08.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 9,63 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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