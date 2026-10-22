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22.10.2026 13:52:40

adidas Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 205 auf 209 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Markenbegehrlichkeit und eine disziplinierte Sell-in-Strategie hätten dem Sportartikelkonzern im dritten Quartal einen überraschend starken Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) beschert, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies untermauere seine Einschätzung, dass Adidas in einem herausfordernden Marktumfeld geschickter agiere als die anderen großen Wettbewerber./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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