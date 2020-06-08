Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’590 -0.7%  DAX 24’151 -0.7%  Euro 0.9245 0.1%  EStoxx50 5’639 -0.8%  Gold 4’131 0.9%  Bitcoin 86’918 1.4%  Dollar 0.7969 0.2%  Öl 64.9 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Gurit-Aktie: Weniger Umsatz nach neun Monaten
TKMS-Aktie bereits fair bewertet? Deutsche Bank sieht kein weiteres Kurspotenzial
Galenica-Aktie: Umsatz in den ersten neun Monaten gesteigert
BACHEM-Aktie: Fortschritte bei Erreichung der Pläne zur Kapazitätserweiterung
Bystronic-Aktie: Aufträge in den ersten neun Monaten stabil
Suche...

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

280.30
CHF
94.60
CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2025 06:27:11

adidas Kaufen

adidas
175.85 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 240 Euro je Aktie belassen. Der Markenhype halte an, die Bewertung sei im historischen Vergleich günstig, schrieb Thomas Maul am Mittwochnachmittag nach den Quartalszahlen des Sportartikelherstellers./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 16:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 18:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Kaufen
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
189.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
189.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse