adidas Aktie

adidas Buy

adidas
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe das vergangene Jahr vielversprechend zu Ende gebracht, schrieb Robert Krankowski in seiner Reaktion vom Donnerstagabend. Er verwies auf eine überraschend gute Umsatzdynamik sowie die erstmals seit 2018 über 50 Prozent liegende Bruttomarge. Damit habe Adidas den Sorgen wegen der europäischen Märkte, der Rabattschlacht in der Branche und der US-Zollpolitik getrotzt. Zudem liege das angekündigte Aktienrückkaufprogramm am oberen Ende der Investorenerwartungen. Da das vierte Quartal vergleichsweise wenig Bedeutung habe, liege der Fokus auf dem Ausblick. Derzeit rechne der Markt für 2026 mit einem Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Das zweistellige Wachstum im vergangenen Quartal könnte die Einschätzung untermauern, dass die bisherigen Ziele keine Verlangsamung bedeuteten, sondern nur gewohnt konservativ seien./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
256.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
152.60 € 		Abst. Kursziel*:
67.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
152.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.59%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

