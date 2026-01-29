adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das Stimmungsbild mit Blick auf den Sportartikelkonzern sei geprägt von einem schwierigen Konsumumfeld und den Sorgen vor einem pessimistischen Ausblick, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im vierten Quartal habe es nun aus eigener Kraft ein prozentual zweistelliges Wachstum gegeben, ergänzt um übertroffene Margenerwartungen./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
150.55 €
|
Abst. Kursziel*:
46.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
153.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.42%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
29.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX +0,7% auf 24.470 Pkt - Adidas nach Zahlen gesucht (Dow Jones)
|
29.01.26
|Adidas gibt überraschend Rekordumsatz bekannt (Spiegel Online)
|
29.01.26
|Adidas gibt Rekordumsatz bekannt (AWP)
|
29.01.26
|Adidas mit mehr Gewinn als erwartet - Aktienrückkauf (AWP)
|
29.01.26
|EQS-Adhoc: adidas reports record revenues in 2025 and launches share buyback (EQS Group)
|
29.01.26