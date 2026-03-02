Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.03.2026 18:15:03

EQS-CMS: adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

adidas
138.30 CHF -3.47%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: adidas AG / Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 4. Zwischenmeldung
adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

02.03.2026 / 18:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

adidas AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

 

Die adidas AG hat am 2. Februar 2026 durch eine Mitteilung gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn eines Aktienrückkaufs (der "Aktienrückkauf") bekannt gegeben.

 

Die Zahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen wie folgt:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Handelsplatz Volumengewichteter Durchschnittskurs in EUR[1]
23.02.2026 22.628 XETA 158,4837
23.02.2026 9.527 CEUX 158,5087
23.02.2026 4.845 TQEX 158,4349
24.02.2026 30.920 XETA 160,3890
24.02.2026 12.788 CEUX 160,4103
24.02.2026 5.292 TQEX 160,1906
25.02.2026 80.300 XETA 159,0636
25.02.2026 37.024 CEUX 159,1769
25.02.2026 14.676 TQEX 159,4781
26.02.2026 28.496 XETA 160,9887
26.02.2026 14.094 CEUX 161,3529
26.02.2026 5.410 TQEX 161,3174
27.02.2026 97.641 XETA 159,3708
27.02.2026 52.339 CEUX 159,3305
27.02.2026 15.020 TQEX 159,7678

 

Die Gesamtzahl der bis zum 27. Februar 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs zurückerworbenen Aktien beträgt 2.068.247.

 

Weitere Informationen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.adidas-group.com/de/investoren/aktie/aktienruckkauf abrufbar.

 

adidas AG

Der Vorstand

 

[1] Ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen.


02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283458  02.03.2026 CET/CEST

