adidas Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach Jahres-Eckdaten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 2025 knapp über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt bezeichnete er die Resultate aber mehr oder weniger als im Rahmen. Angekündigte Aktienrückkäufe seien angesichts der niedrigen Bewertung der Papiere keine wirkliche Überraschung./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Sector Perform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
160.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
149.95 €
|
Abst. Kursziel*:
6.70%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
149.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.70%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidas
|
20:53
|Adidas gibt überraschend Rekordumsatz bekannt (Spiegel Online)
|
20:21
|Adidas gibt Rekordumsatz bekannt (AWP)
|
19:03
|EQS-Adhoc: adidas reports record revenues in 2025 and launches share buyback (EQS Group)
|
19:03
|EQS-Adhoc: adidas berichtet Rekordumsatz für das Jahr 2025 und startet Aktienrückkauf (EQS Group)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
16:29
|adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag stabil (finanzen.ch)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.ch)
|
12:29
|adidas Aktie News: adidas am Mittag in Grün (finanzen.ch)