ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen sowie einer erneuten Prognoseanhebung auf "Buy" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller könne auch bereinigt um den Verkauf von weiteren Teilen des Yeezy-Bestandes eine überraschend gute Geschäftsentwicklung vorweisen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz am Dienstag in einer ersten Reaktion. Am Markt dürfte die Nachricht trotz der seit Jahresbeginn schon überdurchschnittlichen Kursentwicklung der Aktie auf ein positives Echo stoßen./gl/he;