adidas Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Adidas von 280 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Handelssektor stehe vor einem weiteren Jahr mit verhaltenem Wachstum, weshalb er die Aktien von Inflationsprofiteuren und Wachstumswerte bevorzuge, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Seine favorisierten Sektoren für 2026 sind Premium-Konsumgüter, Sportartikel, Lebensmittel und kontinentaleuropäische Bekleidungshändler. Weniger verspricht sich der Experte von Discountern, Baumärkten und britischen Modehändlern./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
159.15 €
|
Abst. Kursziel*:
44.52%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
158.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.75%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
