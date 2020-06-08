adidas 167.66 CHF -1.70% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Nike mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktionäre des deutschen Sportartikelkonzerns dürften die positiven Nike-Kennziffern begrüßen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn sie zeigten, dass es trotz der gestiegenen Zollbelastungen zu keinem Nachfragerückgang in den USA gekommen sei./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ET



