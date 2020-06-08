adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
280.30CHF
94.60CHF
50.94 %
08.06.2020
SWX
01.10.2025 07:59:53
adidas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen des US-Wettbewerbers Nike mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktionäre des deutschen Sportartikelkonzerns dürften die positiven Nike-Kennziffern begrüßen, schrieb James Grzinic in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn sie zeigten, dass es trotz der gestiegenen Zollbelastungen zu keinem Nachfragerückgang in den USA gekommen sei./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 19:15 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
adidas
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
220.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
181.45 €
Abst. Kursziel*:
21.25%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
179.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.60%
Analyst Name::
James Grzinic
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
