Electra Therapeutics Incorporation Registered Shs Aktie 160422047 / US2848251060
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21.09.2026 11:19:00
Aktien von HBM und Electra reagieren: HBM-Portfoliounternehmen Electra Therapeutics neu an der NASDAQ - So gross ist das IPO
Electra Therapeutics ist an der Nasdaq gestartet und hat mit dem Börsengang rund 350 Millionen US-Dollar eingenommen.
Electra Therapeutics platzierte 23,3 Millionen neue Aktien zu 15,0 US-Dollar je Aktie, womit der Bruttoerlös bei rund 350,0 Millionen US-Dollar lag, wie HBM am Montag mitteilte. Nach dem Börsengang hält HBM rund 3,9 Prozent an Electra. Auf Basis des Schlusskurses des ersten Handelstags lag der Wert der Beteiligung bei 32,8 Millionen Dollar.
Die auf Gesundheitswerte fokussierte Beteiligungsgesellschaft hatte sich bereits im Oktober 2025 mit 15,0 Millionen Dollar an der "Series C"-Finanzierung von Electra Therapeutics beteiligt. Das Gesamtinvestment belaufe sich damit auf 30,0 Millionen.
Electra Therapeutics entwickelt Präzisionsmedikamente
Electra Therapeutics entwickelt den Angaben zufolge Präzisionsmedikamente gegen immunvermittelte Erkrankungen und Krebs. Der führende Produktkandidat Ipsoprubart wird in einer globalen Phase-2/3-Studie zur Behandlung einer seltenen hyperinflammatorischen Erkrankung untersucht.Die HBM-Aktie reagiert auf die Neuigkeiten und notiert bei 239,50 CHF rund 0,63 Prozent höher. Die Aktie von Electra Therapeutics gewinnt vorbörslich an der NASDAQ 1,89 Prozent auf 13,50 US-Dollar.
Zug (awp)
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