So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagnachmittag

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short) Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gefallen. Um 17:11 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,53 Prozent auf 115.344,15 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 115.955,30 US-Dollar gehandelt worden war.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,9 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 77,9 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Litecoin-Kurs um -4,06 Prozent auf 114,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 119,28 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4.666,79 US-Dollar) geht es um -1,77 Prozent auf 4.584,15 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,97 Prozent auf 592,65 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 598,44 US-Dollar wert.

Zudem gibt Ripple nach. Um -3,26 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 3,021 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 3,122 US-Dollar wert war.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 25,36 US-Dollar am Vortag auf 24,10 US-Dollar nach unten (-4,94 Prozent).

Mit dem Monero-Kurs geht es indes nach oben. Monero gewinnt 0,86 Prozent auf 288,46 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 286,02 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -3,21 Prozent auf 6,704 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,926 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der IOTA-Kurs um -4,60 Prozent auf 0,1929 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2022 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 17:11 steht ein Minus von -4,97 Prozent auf 0,8834 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,9296 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Stellar-Kurs um -4,82 Prozent auf 0,3857 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,4052 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0025 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0024 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0062 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:11 bei 0,0059 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.