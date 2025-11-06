D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Quantencomputing-Bilanz
|
06.11.2025 13:18:25
D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber
Der Quantencomputer-Spezialst D-Wave Quantum hat am Donnerstag vor Handelsbeginn in den USA unter den wachsamen Augen der Anleger seine Quartalsbilanz präsentiert.
D-Wave QuantumIm dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 hat D-Wave Quantum die Erwartungen der Analysten beim Ergebnis je Aktie verfehlt. Das Minus je Aktie belief sich auf 0,41 US-Dollar nach 0,11 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Expertenschätzungen hatten sich im Vorfeld indes auf ein EPS von -0,065 US-Dollar belaufen.
24.34 CHF -0.14%
Zugleich hatten die Experten für die Umsätze im Berichtsquartal einen Wert von 3,0 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt: Tatsächlich setzte D-Wave Quantum 3,7 Millionen US-Dollar um, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Umsatz von 1,9 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatte.
Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE zeitweise 1,35 Prozent tiefer bei 30,60 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
12:27
|Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zieht am Abend an (finanzen.ch)
|
05.11.25
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
04.11.25
|D-Wave nimmt neues Quanten-System für US-Verteidigung in Betrieb - Aktie schwächelt vor Zahlen (finanzen.ch)
|
29.10.25
|D-Wave Quantum-Aktie: Hohe Volatilität und starke Kursperformance (finanzen.ch)
|
28.10.25