Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’312 -0.4%  SPI 17’023 -0.4%  Dow 47’311 0.5%  DAX 24’017 -0.1%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’662 -0.1%  Gold 4’011 0.8%  Bitcoin 83’151 -1.2%  Dollar 0.8085 -0.2%  Öl 63.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
Figma überzeugt Anleger: Aktie steigt nach starkem Umsatzwachstum
Robinhood-Aktie stabil nach Umsatz- und Gewinnsprung
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Zalando-Aktie hebt ab: Im 3. Quartal zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
Rheinmetall-Aktie minimal schwächer: Umsatz und Gewinn gesteigert - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Suche...
Plus500 Depot

D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quantencomputing-Bilanz 06.11.2025 13:18:25

D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber

D-Wave Quantum-Aktie schwach: Umsatz steigt kräftiger als erwartet - Rote Zahlen bleiben aber

Der Quantencomputer-Spezialst D-Wave Quantum hat am Donnerstag vor Handelsbeginn in den USA unter den wachsamen Augen der Anleger seine Quartalsbilanz präsentiert.

D-Wave Quantum
24.34 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen
Im dritten Quartal seines Geschäftsjahres 2025 hat D-Wave Quantum die Erwartungen der Analysten beim Ergebnis je Aktie verfehlt. Das Minus je Aktie belief sich auf 0,41 US-Dollar nach 0,11 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Expertenschätzungen hatten sich im Vorfeld indes auf ein EPS von -0,065 US-Dollar belaufen.

Zugleich hatten die Experten für die Umsätze im Berichtsquartal einen Wert von 3,0 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt: Tatsächlich setzte D-Wave Quantum 3,7 Millionen US-Dollar um, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Umsatz von 1,9 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatte.

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich im vorbörslichen Donnerstagshandel an der NYSE zeitweise 1,35 Prozent tiefer bei 30,60 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

IonQ-Aktie legt zu: Quantencomputing-Spezialist überzeugt mit kräftigem Umsatzwachstum

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com

Nachrichten zu D-Wave Quantum

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?