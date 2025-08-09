Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.08.2025 17:23:14

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,23 Prozent auf 116.970,11 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 116.697,25 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 76,3 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,71 Prozent auf 121,89 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 124,01 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 4,96 Prozent auf 4.210,74 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 4.011,82 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -3,04 Prozent auf 569,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 586,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 3,289 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 3,287 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 2,07 Prozent auf 23,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 22,58 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um -0,85 Prozent auf 271,02 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 273,35 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der NEO-Kurs um 2,44 Prozent auf 6,585 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,428 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht IOTA um 2,77 Prozent auf 0,2069 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2013 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Cardano um 2,01 Prozent auf 0,8074 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7915 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,4529 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,4496 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0027 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0074 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0069 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: r.classen / Shutterstock.com
