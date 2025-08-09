So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Samstagnachmittag

Anzeige

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:10 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,23 Prozent auf 116.970,11 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 116.697,25 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 76,3 Prozent.

Indessen verringert sich der Litecoin-Kurs um -1,71 Prozent auf 121,89 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 124,01 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ethereum-Kurs um 4,96 Prozent auf 4.210,74 US-Dollar zu. Gestern war Ethereum noch 4.011,82 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -3,04 Prozent auf 569,07 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 586,89 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 3,289 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 17:11 auf 3,287 US-Dollar beziffert.

Inzwischen steigt der Dash-Kurs um 2,07 Prozent auf 23,05 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 22,58 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um -0,85 Prozent auf 271,02 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 273,35 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der NEO-Kurs um 2,44 Prozent auf 6,585 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,428 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht IOTA um 2,77 Prozent auf 0,2069 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2013 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Cardano um 2,01 Prozent auf 0,8074 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,7915 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,4529 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,4496 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0027 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0074 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0069 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.