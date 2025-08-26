Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.08.2025 17:23:14

Kryptokurse am Dienstagnachmittag

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,20 Prozent auf 110.392,37 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 110.176,80 US-Dollar gelegen hatte.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,2 Prozent. Bei einem Kurs von 15,67 EUR beträgt die Performance seit Auflage 70,0 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (109,38 US-Dollar) geht es um 2,76 Prozent auf 112,40 US-Dollar nach oben.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 4,11 Prozent auf 4.559,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 4.379,14 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (544,55 US-Dollar) geht es um -0,37 Prozent auf 542,53 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Ripple bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 2,65 Prozent auf 2,938 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ripple-Kurs noch bei 2,862 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,65 Prozent auf 22,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 21,75 US-Dollar wert.

Daneben wertet Monero um 17:10 auf. Es geht 1,37 Prozent auf 269,40 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 265,77 US-Dollar stand.

Daneben wertet NEO um 17:11 ab. Es geht -3,26 Prozent auf 7,070 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 7,308 US-Dollar stand.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,1938 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 2,24 Prozent auf 0,8567 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,8380 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Stellar-Kurs um 2,15 Prozent auf 0,3930 US-Dollar zu. Gestern war Stellar noch 0,3847 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Dienstagnachmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0024 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0023 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0060 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0058 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.


Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
