Kryptokurse am Dienstagmittag

Um 12:26 ist Bitcoin 110.297,21 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Mittag 0,11 Prozent höher als am Vortag (110.297,21 US-Dollar).

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,3 Prozent. Bei einem Kurs von 15,65 EUR beträgt die Performance seit Auflage 69,8 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Dienstagmittag hinzu. Um 1,00 Prozent auf 110,47 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 109,38 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Ethereum um 1,02 Prozent auf 4.423,81 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.379,14 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,12 Prozent auf 538,45 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 544,55 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,53 Prozent auf 2,906 US-Dollar. Am Vortag notierte Ripple bei 2,862 US-Dollar.

Daneben steigt Dash um 0,63 Prozent auf 21,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 21,75 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 262,58 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,20 Prozent im Vergleich zum Vortag (265,77 US-Dollar).

Zudem gibt NEO nach. Um -4,65 Prozent reduziert sich der NEO-Kurs um 12:26 auf 6,968 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 7,308 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Dienstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1909 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1891 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,8423 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Stellar-Kurs geht es indes nach oben. Stellar gewinnt 0,85 Prozent auf 0,3880 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,3847 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:26 bei 0,0024 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0058 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0059 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.