Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Aufwind

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.06 Prozent stärker bei 9’261.50 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.724 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 9’255.50 Punkten, nach 9’255.50 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 9’269.95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9’255.50 Punkten lag.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.643 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 28.07.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9’081.44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8’726.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8’343.85 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12.12 Prozent aufwärts. Bei 9’357.51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’544.83 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Bunzl (+ 1.37 Prozent auf 25.24 GBP), JD Sports Fashion (+ 1.36 Prozent auf 0.99 GBP), Diageo (+ 1.31) Prozent auf 20.81 GBP), Fresnillo (+ 1.08 Prozent auf 17.76 GBP) und easyJet (+ 1.07 Prozent auf 4.95 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Aviva (-1.71 Prozent auf 6.66 GBP), Auto Trader Group (-1.12 Prozent auf 8.08 GBP), Croda International (-1.06 Prozent auf 25.12 GBP), RELX (-0.84 Prozent auf 35.35 GBP) und J Sainsbury (-0.34 Prozent auf 2.99 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2’176’401 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 213.434 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Taylor Wimpey-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

