easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 520 Pence belassen. Alex Irving bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Bericht der italienischen Zeitung "Corriere" über ein Interesse der Reederei MSC und eines weiteren Investors an dem Billigflieger Easyjet. Die industrielle Logik eines solchen Schrittes erschließe sich nicht sofort, so Irving. Vielleicht könnte es am Ende ja zu einem Verkauf von Easyjet kommen, was ohnehin gut zu einer der großen Fluggesellschaften passen würde. Oder vielleicht wollten MSC und der Investor auch einfach nur eine profitable Airline besitzen, die in einem kapazitätsbeschränkten Sektor agiere. Insgesamt erscheine eine Transaktion allerdings alles andere als gewiss./mis/mf ;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 06:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
