NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. Der Experte hatte seine positive Empfehlung für Easyjet zuletzt gestrichen und den Papieren den Stempel "Negative Catalyst Watch" verpasst./ag/tih;