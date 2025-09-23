easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
4.87CHF
0.02CHF
0.45 %
23.09.2025
25.09.2025 08:11:35
easyJet Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Harry Gowers am Mittwoch nach der Auswertung des aktuellen Preismonitors für die europäischen Billigflieger. Der Experte hatte seine positive Empfehlung für Easyjet zuletzt gestrichen und den Papieren den Stempel "Negative Catalyst Watch" verpasst./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
easyJet plc
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
5.00 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
4.52 £
Abst. Kursziel*:
10.64%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
4.53 £
Abst. Kursziel aktuell:
10.47%
Analyst Name::
Harry Gowers
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
