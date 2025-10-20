Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9224 -0.2%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’349 2.3%  Bitcoin 87’998 2.1%  Dollar 0.7923 0.0%  Öl 61.0 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Nur zeitweise Kursrücksetzer bei Rivian-Aktie nach Analysten-Downgrade
Wasserstoff-Hype vorbei? Plug Power-Aktie kann Gewinne nicht verteidigen
ams-OSRAM-Aktien durch Spekulation über Meta-Partnerschaft getrieben
Stablecoin-Chaos um PayPal: Wie ein Bug 300 Billionen Token erzeugte
D-Wave-Aktie dreht ins Minus: Anleger weiter in Verkaufslaune
Suche...

3M Aktie 1405105 / US88579Y1010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Quartalsausblick 20.10.2025 22:06:00

Ausblick: 3M öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: 3M öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bei 3M stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

3M
120.56 CHF -1.30%
Kaufen Verkaufen

3M wird am 21.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 3M in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,25 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,55 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,16 Milliarden USD, gegenüber 24,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

3M erhöht Jahresprognose - US-Zollpolitik bremst nicht ganz so stark
3M hält trotz Zollrisiken an Gewinnziel fest - Starkes erstes Quartal 2025

Bildquelle: Action Sports Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten