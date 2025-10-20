3M Aktie 1405105 / US88579Y1010
|
20.10.2025 22:06:00
Ausblick: 3M öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bei 3M stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.
3M wird am 21.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll 3M in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,74 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 6,25 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,95 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,55 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 24,16 Milliarden USD, gegenüber 24,58 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
