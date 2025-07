NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 650 auf 620 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Er habe zwar seine Schätzungen für den Vorsteuergewinn des britischen Billigfliegers gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte sieht jedoch weiterhin Gründe für Optimismus hinsichtlich der Gewinnentwicklung und verwies auf Einsparungen durch die Absicherung von Treibstoffkosten. Zudem seien die Aktien recht anspruchslos bewertet./rob/la/ag;