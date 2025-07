ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Easyjet von 775 auf 750 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Jarrod Castle schraubte in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung seine Prognose für den diesjährigen Vorsteuergewinn der Fluggesellschaft nach unten. Er verwies unter anderem auf die zuletzt vorgelegten, schwachen Quartalszahlen. Das neue Kursziel begründete er auch damit, dass er den Bewertungszeitraum um ein Jahr in die Zukunft auf 2026 verschoben, aber seine Erwartungen für die Bewertungsmultiplikatoren beibehalten habe./rob/gl/ag;