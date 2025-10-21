|Technologiepartnerschaft
|
21.10.2025 07:14:00
Adecco-Aktie: Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende
Die Adecco Group lanciert im Rahmen ihrer Technologiepartnerschaft mit Microsoft ein KI-gestütztes Lernprogramm für Arbeitssuchende. Das
Das Programm werde zunächst in der Schweiz gestartet und anschliessend schrittweise weltweit eingeführt, hiess es weiter. Dabei wird es von Adecco kostenlos zur Verfügung gestellt.
Erst vergangenen September hatten die Adecco Group und der Softwaregigant Microsoft ihre Zusammenarbeit um sechs Jahre verlängert. Die erneuerte Vereinbarung unterstreiche ihr Engagement, die digitale Transformation in der Arbeitswelt voranzutreiben, hatte es geheissen.
Zürich (awp)
