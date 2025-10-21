Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’635 -0.1%  SPI 17’369 0.0%  Dow 46’707 1.1%  DAX 24’259 1.8%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 5’681 1.3%  Gold 4’332 -0.6%  Bitcoin 85’553 -2.4%  Dollar 0.7933 0.1%  Öl 61.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
10-Billionen-Dollar-Plan für die USA: Marc Andreessen unterstützt Elon Musks Vision
Adecco-Aktie: Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende
Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Netflix-Aktie vor Bilanz: Anleger blicken gespannt auf Aboentwicklung und Umsatzwachstum
Ausblick: 3M öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal
Technologiepartnerschaft 21.10.2025 07:14:00

Adecco-Aktie: Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende

Adecco-Aktie: Adecco lanciert KI-Lernprogramm für Arbeitssuchende

Die Adecco Group lanciert im Rahmen ihrer Technologiepartnerschaft mit Microsoft ein KI-gestütztes Lernprogramm für Arbeitssuchende. Das

Tool soll den Interessierten die grundlegenden KI-Kenntnisse vermitteln, wie der Personaldienstleister am Dienstag mitteilte.

Das Programm werde zunächst in der Schweiz gestartet und anschliessend schrittweise weltweit eingeführt, hiess es weiter. Dabei wird es von Adecco kostenlos zur Verfügung gestellt.

Erst vergangenen September hatten die Adecco Group und der Softwaregigant Microsoft ihre Zusammenarbeit um sechs Jahre verlängert. Die erneuerte Vereinbarung unterstreiche ihr Engagement, die digitale Transformation in der Arbeitswelt voranzutreiben, hatte es geheissen.

Zürich (awp)

Weitere Links:

Adecco-Aktie fester: KI-Agenten helfen bei Rekrutierung

Bildquelle: Adecco
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

20.10.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Zwei laute Paukenschläge
20.10.25 Rohstoffmärkte im Fokus makroökonomischer Entwicklungen
20.10.25 Nestlé hält SMI in der Spur
17.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 18.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
16.10.25 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
16.10.25 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’106.44 19.88 UEBSLU
Short 13’414.90 13.43 QIUBSU
Short 13’914.89 8.71 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’635.02 20.10.2025 17:30:25
Long 12’090.77 19.88 SR6B4U
Long 11’785.35 13.50 SQBBAU
Long 11’321.97 8.95 B1SSKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum büsst am Nachmittag ein
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Milliardendeal: Holcim übernimmt Xella - Aktie mit Gewinnen
ThyssenKrupp Marine Systems kommt an die Börse
UBS-Aktie in Rot: Digitale Kanäle lahmgelegt - Immobilienverkauf an Swiss Life
Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Nach Kurseinbruch jetzt wieder im Aufwind?
TKMS-Aktie feiert starken Börsengang: Erstkurs der thyssenkrupp-Tochter übertrifft Erwartungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Beyond Meat-Aktie schwankt erneut heftig - die Hintergründe
Börsengang von TKMS: Das erwartet Anleger und thyssenkrupp-Aktionäre

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
07:06 DAX-FLASH: Leitindex knüpft an starken Wochenstart an - Zollstreit entspannter
07:04 GNW-News: POSITIVE AUSWIRKUNGEN IM BEREICH NACHHALTIGKEIT SCHAFFEN
06:34 dpa-AFX Presseschau für den 21. Oktober - 2. Aktualisierung
06:34 ROUNDUP: Trump pocht auf Einhaltung der Gaza-Waffenruhe
06:34 ROUNDUP: CDU-Sozialflügel sieht Merz-Worte zum 'Stadtbild' kritisch
06:34 ROUNDUP/U-Boot-Projekt: Kanada ist Deutschlands Wunschpartner
06:34 ROUNDUP/Trump vor geplantem Gipfel: Glaube nicht an Sieg der Ukraine
06:27 U-Boot-Projekt: Kanada ist Deutschlands Wunschpartner
06:26 UN-Klimachef drückt aufs Tempo
06:24 'Stadtbild'-Debatte: CDU-Sozialflügel kritisiert Merz