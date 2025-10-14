Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84

5.16
CHF
0.19
CHF
3.76 %
14.10.2025
BRXC
15.10.2025 12:28:40

easyJet Hold

easyJet
5.16 CHF 3.76%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Hold" mit einem Kursziel von 535 Pence belassen. Jaime Rowbotham bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach die Großreederei MSC ein Gebot für die Billigfluglinie erwägt. Wie andere Container-Reedereien auch habe MSC während der Corona-Pandemie und der Sperrung des Roten Meeres ebenfalls einen überdurchschnittlichen Barmittelzufluss erzielt. Trotz der hohen Investitionen in Containerschiffe, um Marktführer zu werden, verfüge MSC damit wohl über genügend finanziellen Spielraum, um ein derartiges Angebot in Betracht zu ziehen./la/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: easyJet plc Hold
Unternehmen:
easyJet plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
5.35 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
5.00 £ 		Abst. Kursziel*:
6.91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.97 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
7.67%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

