easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
easyJet Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 560 auf 520 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Flugpreise seien in der Sommersaison auf ihrem hohen Niveau geblieben, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu den europäischen Fluggesellschaften. Bei Ryanair dürften sie vorerst weiter steigen, während er bei den anderen Fluggesellschaften moderate Rückgänge erwarte. Die IAG-Aktie bleibt sein "Top Pick"./edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Market-Perform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
4.73 £
|
Abst. Kursziel*:
9.86%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
4.73 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.91%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
