Zurückhaltung in New York: Dow Jones verliert

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.20 Prozent auf 46’663.09 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18.902 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.373 Prozent auf 46’583.95 Punkte an der Kurstafel, nach 46’758.28 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46’846.45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 46’426.96 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 45’400.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, stand der Dow Jones bei 44’828.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42’352.75 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 10.07 Prozent. Bei 47’049.64 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2.37 Prozent auf 221.43 USD), Microsoft (+ 1.31 Prozent auf 524.14 USD), Goldman Sachs (+ 0.97 Prozent auf 797.63 USD), IBM (+ 0.86 Prozent auf 290.85 USD) und Walmart (+ 0.77 Prozent auf 102.86 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Verizon (-4.13 Prozent auf 41.87 USD), Sherwin-Williams (-2.23 Prozent auf 338.88 USD), 3M (-1.47 Prozent auf 156.32 USD), McDonalds (-1.45 Prozent auf 296.63 USD) und Amgen (-1.33 Prozent auf 293.92 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20’465’433 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.899 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.27 Prozent gelockt.

