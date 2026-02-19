Zurich mit kräftiger Gewinnsteigerung im Nichtlebengeschäft

Zürich (awp) - Die Zurich-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 Ergebnisrekorde erzielt. Treiber war die Schaden- und Unfallversicherung, wo der Konzern das Geschäft weiter ausbauen konnte und auch von einer geringen Schadenlast aus Unwettern profitierte. Aber auch die Lebensparte hat mehr zum Gruppenergebnis beigetragen als im Vorjahr.

In der Schaden- und Unfallversicherung kletterte der Betriebsgewinn um deutliche 22 Prozent auf 5,13 Milliarden US-Dollar, wie die Zurich am Donnerstag mitteilte. Während der Versicherungsumsatz auf vergleichbarer Basis um 4 Prozent zulegte, verbesserte sich der mit Blick auf die Profitabilität der Sparte wichtige Schaden-Kosten-Satz um 1,6 Prozentpunkte auf 92,6 Prozent.

Gewachsen ist die Zurich im Firmenkundengeschäft, wo die Bruttoprämien um 4 Prozent zunahmen. Basis dazu sei die anhaltende Dynamik in den im Fokus stehenden Spezialversicherungen und im Middle Market gewesen. Auch seien die Prämiensätze im Motorfahrzeuggeschäft zweistellig gewachsen. Das Geschäft mit Privatkunden wuchs derweil auf vergleichbarer Ebene um 7 Prozent, auch dank einer Steigerung der Tarife um 5 Prozent.

Schaden-Kosten-Quote verbessert

Den Schaden-Kosten-Satz verbesserte die Zurich in der Sparte um 1,6 Prozentpunkte auf 92,6 Prozent. Höhere Prämiensätze, operative Verbesserungen etwa im Motorfahrzeuggeschäft und tiefere Kosten aus Unwetter führten dazu.

In der Lebensversicherung rückte der Betriebsgewinn um 2 Prozent auf 2,29 Milliarden Dollar vor. Dies nachdem im Vorjahr einmalige Erträge von 154 Millionen das Ergebnis nach oben getrieben haben. Die Bruttoprämien stiegen auf vergleichbarer Basis um 7 Prozent, was auch dank des Wachstums mit Spar- und Vorsorgeschutzprodukten erreicht wurde.

Positiv entwickelte sich auch das Geschäft des US-Partners Farmers, für den die Zurich Dienstleistungen erbringt und dafür Gebühren erhält. Farmers steigerte die Bruttoprämien um 4 Prozent und verbesserte den Kosten-Schaden-Satz deutlich um 6,8 Punkte auf 84,6 Prozent. Die Zurich selber steigerte mit Farmers den Betriebsgewinn um 4 Prozent auf 2,39 Milliarden Dollar.

