SMI 13'753 0.7%  SPI 18'961 0.7%  Dow 49'533 0.1%  DAX 24'998 0.8%  Euro 0.9128 0.1%  EStoxx50 6'022 0.7%  Gold 4'931 1.1%  Bitcoin 52'555 1.1%  Dollar 0.7711 0.1%  Öl 67.6 0.3% 
Top News
Palo Alto Networks-Aktie in Rot: Enttäuschender Gewinn
Gerresheimer-Aktie nach Einbruch: Erholungschance oder weiteres Abwärtspotenzial?
EFG-Aktie: Gewinn steigt trotz Sonderbelastungen - Neugeldzufluss übertrifft Zielspanne
DocMorris-Aktie im Fokus: Schleppende ePA-Nutzung bremst Digitalhoffnungen
Goldpreis: Technische Erholung vor Fed-Protokoll
Geändert am: 18.02.2026 08:50:12

SMI vorbörslich höher -- DAX im Plus erwartet -- Nikkei zur Wochenmitte fester - Chinas Börsen ruhen

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zur Wochenmitte mit Aufschlägen erwartet. Der japanische Aktienmarkt legt am Mittwoch zu.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seinen jüngsten Rekordlauf am Mittwoch fortsetzen.

Der SMI zeigt sich gemäss vorbörslicher Indikationen freundlich.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften ebenso fester in den Handel starten.

Der Handel an der Wall Street war nach dem langen Wochenende von deutlichen Schwankungen geprägt, die Kurse retteten sich aber zum Handelsschluss hin in die Gewinnzone. Die Zukunft an den Märkten dürfte laut einem Händler davon abhängen, wie stark die KI-Sorgen noch ihre Spuren hinterlassen werden. Im US-Handel waren erneut Softwarehersteller unter die Räder geraten. "Insgesamt hat sich die Stimmung zwar verbessert, die wirkliche Überzeugung fehlt aber noch", sagte ein Börsianer.

Hierzulande rücken erneut einige Unternehmen mit ihren Bilanzen in den Vordergrund. Am Nachmittag richtet sich dann der Blick wieder auf die USA. Es stehen sowohl einige Konjunkturdaten wie die Industrieproduktion an, bevor dann am Abend das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlich wird. Im Hintergrund zeichnet sich derweil eine weitere Nachfolgediskussion ab - gemäss Presseberichten will EZB-Präsidentin Lagarde vor Ende ihrer Amtszeit zurücktreten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch erneut Anlauf für die 25'000-Punkte-Hürde nehmen.

So tendiert der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart zu Gewinnen.

Der DAX dürfte am Mittwoch wohl erneut über die runde Marke von 25'000 Punkten klettern. Seit Mitte Januar versucht der DAX, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25'239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.

WALL STREET

An der Wall Street griffen die Anleger nach dem verlängerten Wochenende vorsichtig zu.

So eröffnete der Dow Jones kaum verändert, fiel dann zunächst in die Verlustzone und konnte dann moderat ins Plus drehen. Zum Handelsschluss verblieb jedoch nur noch ein Zuschlag von 0,07 Prozent auf 49'533,19 Punkte.
Der NASDAQ Composite tendierte leicht im Plus, nachdem er zum Start verloren hatte. Sein Schlussstand: 22'578,38 Zähler (+0,14 Prozent).

Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende zeigten sich die US-Aktienmärkte mit stabiler Tendenz am Dienstag. Marktbeobachtern zufolge halten die Ängste rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) an. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen grosser KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind. US-Konjunkturdaten hatten vorbörslich kaum Einfluss auf die Kurse.

ASIEN

Der japanische Aktienmarkt zieht zur Wochenmitte kräftig an.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,01 Prozent fester bei 57'139,21 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Mittwoch aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4'082,07 Zählern.

Der Hang Seng ging unterdessen 0,52 Prozent stärker bei 26'705,94 Punkten aus dem Handel. Auch hier findet am Mittwoch feiertagsbedingt kein Handel statt.

Positive Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien, wobei einige Märkte der Region jedoch immer noch wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr geschlossen sind. Unter anderem ruht der Handel in Festlandchina, Hongkong und Seoul.

Anleger nutzen die Verluste der beiden vorigen Handelstage zum Wiedereinstieg. Nachdem am Montag und Dienstag ein unerwartet schwaches japanisches Wirtschaftswachstum die Kurse belastet hatte, kommt nun Unterstützung von den Daten zur Handelsbilanz im Januar. Die japanischen Exporte sind stärker gestiegen als erwartet, das Handelsbilanzdefizit war geringer als angenommen. Gesucht sind Technologiewerte. Händler berichten von nachlassenden Befürchtungen, dass neue KI-Modelle das traditionelle Geschäft der Branchenunternehmen bedrohen könnten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
18.02.26 Aarhus Elite A-S (B) / Quartalszahlen
18.02.26 Aarons Holdings Company Inc Registered Shs Ex-distribution When issued / Quartalszahlen
18.02.26 Actic Group AB Registered Shs / Quartalszahlen
18.02.26 Aeroports de Paris ADP Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh / Quartalszahlen
18.02.26 Aeroports de Paris ADPAct. / Quartalszahlen
18.02.26 Ahkun Co.,Ltd. / Quartalszahlen
18.02.26 Alamos Gold Inc (A) / Quartalszahlen
18.02.26 Allco Finance Group LtdShs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
18.02.26 Exporte (Jahr)
18.02.26 Güter-Handelsbilanz Gesamt
18.02.26 Saisonbereinigte Handelsbilanz
18.02.26 Imports (YoY)
18.02.26 Westpac Leitindex (Monat)
18.02.26 Lohn-Preis-Index (Quartal)
18.02.26 National Australia Bank's Business Confidence (QoQ)
18.02.26 Wage Price Index (YoY)
18.02.26 Zinsentscheidung der RBNZ
18.02.26 RBNZ Monetary Policy Statement
18.02.26 RBNZ Monetary Policy Review
18.02.26 RBNZ Press Conference
18.02.26 Aschermittwoch
18.02.26 Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
18.02.26 Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr)
18.02.26 Einzelhandelspreisindex (Monat)
18.02.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
18.02.26 Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
18.02.26 Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
18.02.26 Einzelhandelspreisindex (Jahr)
18.02.26 Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
18.02.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
18.02.26 Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Monat)
18.02.26 Erzeugerpreisindex - Input n.s.a (Jahr)
18.02.26 Inflation ex-Tabak ( Monat )
18.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
18.02.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
18.02.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
18.02.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
18.02.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
18.02.26 DCLG Immobilienpreisindex (Jahr)
18.02.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
18.02.26 Trade Balance
18.02.26 Exports
18.02.26 Imports
18.02.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
18.02.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
18.02.26 M3-Geldmenge
18.02.26 MBA Hypothekenanträge
18.02.26 Änderung der Hausbaubeginne
18.02.26 Baubeginne (Monat)
18.02.26 Änderung der Baugenehmigungen
18.02.26 Baugenehmigungen (Monat)
18.02.26 Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa
18.02.26 Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge
18.02.26 Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa
18.02.26 Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung
18.02.26 Baubeginne (Monat)
18.02.26 Änderung der Hausbaubeginne
18.02.26 Änderung der Baugenehmigungen
18.02.26 Baugenehmigungen (Monat)
18.02.26 Redbook Index (Jahr)
18.02.26 Industrieproduktion (Monat)
18.02.26 Kapazitätsauslastung
18.02.26 Chinesisches Neujahrsfest
18.02.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
18.02.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
18.02.26 EZB-Mitglied Schnabel spricht
18.02.26 Auktion 20-jähriger Anleihen
18.02.26 Fed-Mitglied Bowman spricht
18.02.26 FOMC Protokoll
18.02.26 Gesamte Netto TIC Flüsse
18.02.26 Netto Langzeit TIC Flüsse
18.02.26 API wöchentlicher Rohöllagerbestand

Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Nachmittag positiv
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit roter Tendenz
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Verlusten
NVIDIA-Aktie nicht auf der Liste: Morgan Stanley setzt auf neun andere KI-Favoriten
Erste Schätzungen: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Microsoft-Aktie schwächelt: Einstiegschance oder Warnsignal?
SMI nach neuem Rekord weiter stark -- DAX nach Richtungssuche schliesslich stärker -- Wall Street letztlich stabil -- Nikkei beendet Handel tiefer
Hapag-Lloyd übernimmt ZIM - Aktie legt zu
Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz
JENOPTIK-Aktie legt zu: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 7: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Datum Titel
08:49 ROUNDUP 2/Ukraine-Krieg: Selenskyj offen für Referendum zu Frontlinie
08:48 Aktien Asien: Japanische Börse erholt
08:47 Hoffnung im Wohnungsbau: Mehr Baugenehmigungen
08:46 Großbritannien: Inflation sinkt deutlich auf 3 Prozent
08:43 AKTIE IM FOKUS: Schwung durch Glyphosat-Vergleich ebbt ein wenig ab bei Bayer
08:42 ROUNDUP: 'Zitrone ausgequetscht' - Merz widerspricht SPD-Steuerplänen
08:34 ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Dürr nach Eckzahlen auf 'Outperform'
08:24 Japans Exporte profitieren von KI-Nachfrage - US-Absatz rückläufig
08:22 Wieder Störung bei Bahn-Auskunftssystemen
08:17 Aktien Frankfurt Ausblick: Dax wieder über 25.000 Punkte - Bayer weiter im Fokus