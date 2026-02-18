US-Dollar - Ethereum Classic USD - ETC
Geändert am: 18.02.2026 08:50:12
SMI vorbörslich höher -- DAX im Plus erwartet -- Nikkei zur Wochenmitte fester - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zur Wochenmitte mit Aufschlägen erwartet. Der japanische Aktienmarkt legt am Mittwoch zu.
SCHWEIZ
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte seinen jüngsten Rekordlauf am Mittwoch fortsetzen.
Der SMI zeigt sich gemäss vorbörslicher Indikationen freundlich.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI dürften ebenso fester in den Handel starten.
Der Handel an der Wall Street war nach dem langen Wochenende von deutlichen Schwankungen geprägt, die Kurse retteten sich aber zum Handelsschluss hin in die Gewinnzone. Die Zukunft an den Märkten dürfte laut einem Händler davon abhängen, wie stark die KI-Sorgen noch ihre Spuren hinterlassen werden. Im US-Handel waren erneut Softwarehersteller unter die Räder geraten. "Insgesamt hat sich die Stimmung zwar verbessert, die wirkliche Überzeugung fehlt aber noch", sagte ein Börsianer.
Hierzulande rücken erneut einige Unternehmen mit ihren Bilanzen in den Vordergrund. Am Nachmittag richtet sich dann der Blick wieder auf die USA. Es stehen sowohl einige Konjunkturdaten wie die Industrieproduktion an, bevor dann am Abend das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlich wird. Im Hintergrund zeichnet sich derweil eine weitere Nachfolgediskussion ab - gemäss Presseberichten will EZB-Präsidentin Lagarde vor Ende ihrer Amtszeit zurücktreten.
DEUTSCHLAND
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch erneut Anlauf für die 25'000-Punkte-Hürde nehmen.
So tendiert der DAX rund eine Stunde vor Handelsstart zu Gewinnen.
Der DAX dürfte am Mittwoch wohl erneut über die runde Marke von 25'000 Punkten klettern. Seit Mitte Januar versucht der DAX, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25'239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.
WALL STREET
An der Wall Street griffen die Anleger nach dem verlängerten Wochenende vorsichtig zu.
So eröffnete der Dow Jones kaum verändert, fiel dann zunächst in die Verlustzone und konnte dann moderat ins Plus drehen. Zum Handelsschluss verblieb jedoch nur noch ein Zuschlag von 0,07 Prozent auf 49'533,19 Punkte.
Der NASDAQ Composite tendierte leicht im Plus, nachdem er zum Start verloren hatte. Sein Schlussstand: 22'578,38 Zähler (+0,14 Prozent).
Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende zeigten sich die US-Aktienmärkte mit stabiler Tendenz am Dienstag. Marktbeobachtern zufolge halten die Ängste rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) an. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen grosser KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind. US-Konjunkturdaten hatten vorbörslich kaum Einfluss auf die Kurse.
ASIEN
Der japanische Aktienmarkt zieht zur Wochenmitte kräftig an.
In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 1,01 Prozent fester bei 57'139,21 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Mittwoch aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4'082,07 Zählern.
Der Hang Seng ging unterdessen 0,52 Prozent stärker bei 26'705,94 Punkten aus dem Handel. Auch hier findet am Mittwoch feiertagsbedingt kein Handel statt.
Positive Vorzeichen dominieren zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien, wobei einige Märkte der Region jedoch immer noch wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr geschlossen sind. Unter anderem ruht der Handel in Festlandchina, Hongkong und Seoul.
Anleger nutzen die Verluste der beiden vorigen Handelstage zum Wiedereinstieg. Nachdem am Montag und Dienstag ein unerwartet schwaches japanisches Wirtschaftswachstum die Kurse belastet hatte, kommt nun Unterstützung von den Daten zur Handelsbilanz im Januar. Die japanischen Exporte sind stärker gestiegen als erwartet, das Handelsbilanzdefizit war geringer als angenommen. Gesucht sind Technologiewerte. Händler berichten von nachlassenden Befürchtungen, dass neue KI-Modelle das traditionelle Geschäft der Branchenunternehmen bedrohen könnten.
Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires
