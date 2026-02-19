Depot-Update Q4 2025: So investiert Warren Buffett - letztes Berkshire-Portfolio vom Starinvestor

Der Wachwechsel: Greg Abel übernimmt das Kommando

Gemäss den Vorschriften der US-Börsenaufsicht SEC müssen institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar vierteljährlich ihre Bestände im Formular 13F offenlegen. Für Berkshire Hathaway markiert die Veröffentlichung vom 17. Februar 2026 das Ende einer fast sechs Jahrzehnte währenden Ära: Es ist das letzte Portfolio, das unter der operativen Führung von Warren Buffett als CEO abgeschlossen wurde. Zum Stichtag am 31. Dezember 2025 verwaltete die Holding ein 13F-Aktienvermögen von rund 274,16 Milliarden US-Dollar.

Während die Welt noch die Portfoliodaten analysiert, hat in Omaha bereits eine neue Zeitrechnung begonnen. Seit dem 1. Januar 2026 ist der 63-jährige Greg Abel offiziell President und CEO von Berkshire Hathaway. Warren Buffett, der im August 2025 seinen 95. Geburtstag feierte, bleibt dem Unternehmen zwar als Chairman erhalten, hat die operative Leitung und die tägliche Kapitalallokation jedoch an seinen langjährigen Vertrauten übergeben.

Amazon im Visier, Apple schrumpft weiter: Die Top-Moves in Q4 2025

Die grössten Schlagzeilen im Schlussquartal 2025 machte der radikale "Rotstift" bei einem Tech-Giganten: Berkshire reduzierte seine Position an Amazon massiv um 77,24 Prozent. Von den ehemals stolzen Beständen wurden über 7,7 Millionen Aktien abgestossen.

Auch bei der Kernbeteiligung Apple hielt der Verkaufstrend an. Buffett trennte sich von weiteren 10,3 Millionen Aktien.

Die grösste Überraschung war jedoch ein kompletter Neueinstieg: Berkshire kaufte über 5 Millionen Aktien der New York Times. Mit einem Wert von rund 352 Millionen US-Dollar ist die Position zwar vergleichsweise klein, gilt aber als starkes Signal für Buffetts anhaltendes Vertrauen in starke Medienmarken mit erfolgreichen Digital-Modellen.

Redaktion finanzen.ch