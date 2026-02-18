Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’827 0.5%  SPI 19’072 0.6%  Dow 49’801 0.5%  DAX 25’270 1.1%  Euro 0.9120 0.0%  EStoxx50 6’095 1.2%  Gold 5’004 2.6%  Bitcoin 51’966 0.0%  Dollar 0.7716 0.2%  Öl 69.4 3.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Amrize143013422Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
EFG-Aktie in Rot: Gewinn steigt trotz Sonderbelastungen - Neugeldzufluss übertrifft Zielspanne
Glencore-Aktie im Plus: Umsatz legt zu - Profitabilität sinkt, Zusatzdividende geplant
DocMorris-Aktie sinkt: Schleppende ePA-Nutzung bremst Digitalhoffnungen
Sunrise-Aktie im Plus: Umsatz leicht rückläufig - Dividende wird erneut erhöht
Suche...
Plus500 Depot

Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursplus 18.02.2026 16:34:00

Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind

Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind

Die Aktien von Amrize zeigen sich am Mittwoch nach den Zahlen deutlich höher.

Amrize
48.82 CHF 11.46%
Kaufen Verkaufen
Zwar schrammte der US-Baustoffhersteller, der letztes Jahr von Holcim abgespalten wurde, mit dem Ergebnis im vierten Quartal und dem Ausblick an den Analystenerwartungen vorbei. Mit der Ankündigung einer Sonderdividende sowie eines Aktienrückkaufprogramms kann das Unternehmen jedoch punkten.

Am Mittwoch gewinnen Amrize in einem leicht stärkeren Gesamtmarkt zeitweise 10,82 Prozent auf 48,86 Franken. Das bisherige Tageshoch von 46,78 ist gar ein neues Jahreshoch.

In ersten Analystenkommentaren ist von einem eher enttäuschenden Schlussquartal die Rede. Nicht zuletzt aufgrund eines überraschenden Umsatzrückgangs im Bereich Building Envelope liege das Ergebnis sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBITDA hinter den Erwartungen zurück, heisst es.

Dass der Aktienkurs trotzdem deutlich anspringt, dürfte mit dem starken Cashflow und dem zuversichtlichen Ausblick zu tun haben, meint man bei der ZKB. Ähnlich sieht es auch Morgan Stanley. Die reguläre Dividende, die Sonderdividende sowie die geplanten Aktienrückkäufe zusammen gerechnet, komme Amrize auf eine attraktiv hohe Gesamtrendite von 4,6 Prozent. Grund für die grosszügige Ausschüttungspolitik dürfte die starke Cashflow-Generierung sein.

Auch bei Vontobel heisst es, der starke freie Cashflow im vierten Quartal mit einem Verschuldungsgrad von nur 1,1x Ende 2025 sei eine positive Überraschung. Dies gelte auch für den angekündigten Aktienrückkauf und die Dividende.

Auch die Finanzziele für 2026 kommen mehrheitlich gut weg. Der bereinigte EBITDA-Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 liege 2 Prozent über dem Konsens, wobei die positive Prognose eine Erleichterung darstelle, meint Vontobel. Und auch das US-Analysehaus Jefferies sieht nach der Prognose bei seinen EBITDA-Schätzungen Luft nach oben.

lb/uh/to

Bern (awp)

Weitere Links:

Amrize-Aktie stärker: Chef sieht volle Pipeline und starkes Wachstum bei Rechenzentren
Amrize-Aktie im Minus: Baustoffkonzern übernimmt PB Materials in Texas
Amrize-Aktie fester: Ausbau von US-Werk Ste. Genevieve abgeschlossen

Bildquelle: Vaclav Volrab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amrize

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?