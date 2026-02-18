Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursplus
|
18.02.2026 16:34:00
Amrize-Aktie zieht an: Zahlen, Sonderdividende und Aktienrückkaufprogramm geben Rückenwind
Die Aktien von Amrize zeigen sich am Mittwoch nach den Zahlen deutlich höher.
Am Mittwoch gewinnen Amrize in einem leicht stärkeren Gesamtmarkt zeitweise 10,82 Prozent auf 48,86 Franken. Das bisherige Tageshoch von 46,78 ist gar ein neues Jahreshoch.
In ersten Analystenkommentaren ist von einem eher enttäuschenden Schlussquartal die Rede. Nicht zuletzt aufgrund eines überraschenden Umsatzrückgangs im Bereich Building Envelope liege das Ergebnis sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBITDA hinter den Erwartungen zurück, heisst es.
Dass der Aktienkurs trotzdem deutlich anspringt, dürfte mit dem starken Cashflow und dem zuversichtlichen Ausblick zu tun haben, meint man bei der ZKB. Ähnlich sieht es auch Morgan Stanley. Die reguläre Dividende, die Sonderdividende sowie die geplanten Aktienrückkäufe zusammen gerechnet, komme Amrize auf eine attraktiv hohe Gesamtrendite von 4,6 Prozent. Grund für die grosszügige Ausschüttungspolitik dürfte die starke Cashflow-Generierung sein.
Auch bei Vontobel heisst es, der starke freie Cashflow im vierten Quartal mit einem Verschuldungsgrad von nur 1,1x Ende 2025 sei eine positive Überraschung. Dies gelte auch für den angekündigten Aktienrückkauf und die Dividende.
Auch die Finanzziele für 2026 kommen mehrheitlich gut weg. Der bereinigte EBITDA-Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 liege 2 Prozent über dem Konsens, wobei die positive Prognose eine Erleichterung darstelle, meint Vontobel. Und auch das US-Analysehaus Jefferies sieht nach der Prognose bei seinen EBITDA-Schätzungen Luft nach oben.
lb/uh/to
Bern (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Amrize
|
17.02.26
|Amrize stellt für 2026 Wachstum in Aussicht (AWP)
|
17.02.26
|Amrize legt 2025 beim Umsatz etwas zu (AWP)
|
17.02.26
|Amrize Delivers Strong Free Cash Flow in 2025; Shareholder Return Plan Proposed (EQS Group)
|
16.02.26
|Update Ausblick Amrize: Solides Wachstum erwartet - Aufschwung in Sicht (AWP)
|
16.02.26
|Ausblick Amrize: Solides Wachstum erwartet - Aufschwung in Sicht (AWP)
|
02.02.26
|Amrize-Aktie stärker: Chef sieht volle Pipeline und starkes Wachstum bei Rechenzentren (AWP)
|
02.02.26