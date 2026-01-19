Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’277 -1.0%  SPI 18’334 -1.1%  Dow 49’359 -0.2%  DAX 24’959 -1.3%  Euro 0.9285 0.0%  EStoxx50 5’926 -1.7%  Gold 4’670 1.6%  Bitcoin 74’332 -0.7%  Dollar 0.7976 -0.5%  Öl 64.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Novartis1200526Zurich Insurance1107539Bayer10367293Swiss Re12688156NVIDIA994529
Top News
Spannendes Jahr 2026 für Tesla-Aktie voraus: Robo-Taxis und KI im Fokus
LVMH-Aktie: Vereinbraung über Verkauf von DFS-Geschäft in Hongkong und Macau getroffen
adidas-Aktie unter Druck: Die Belastungsfaktoren im Blick
Grönland-Spannungen im Fokus: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS teils an
SAP-Aktie im Fokus: Analysten sehen Überraschungspotenzial bei den Zahlen - KI-Kooperation mit Fresenius
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

574.00
CHF
-3.20
CHF
-0.55 %
17:35:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.01.2026 16:26:26

Zurich Insurance Hold

Zurich Insurance
571.76 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich angesichts eines neuen Übernahmeangebotes für Beazley auf "Hold" mit einem Kursziel von 520 Franken belassen. Die Ankündigung von Zurich, bereits zwei Offerten zum Kauf von Beazley unterbreitet zu haben, überrasche, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings dürfte diese Überraschung im Nachhinein so groß auch nicht sein vor dem Hintergrund des während des Investorentags hervorgehobenen Spezialversicherungsgeschäfts. Das Angebot sei fair, die strategischen Gründe dahinter logisch und eine 56-Prozent-Prämie sei für gewöhnlich genug, um den Deal zu empfehlen. Andererseits hätten sich Übernahme-Bewertungen im letzten Zyklus in der Spanne eines Kurs/Buchwert-Verhältnisses von 1,6 bis 2,5 bewegt. Beazley als Marktführer sei da mit einem Wert von 2 womöglich nicht so hoch bewertet, wie es sein könnte./rob/ajx/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 09:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
520.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
571.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9.06%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
571.76 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.05%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten