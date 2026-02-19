Nikkei legt am Donnerstag zu - Chinas Börsen ruhen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt setzte seinen jüngsten Rekordlauf am Mittwoch fort.

So eröffnete der SMI die Sitzung etwas fester und baute seine Gewinne im Anschluss etwas aus. Bei 13'846,05 Zählern erreichte der Leitindex ein neues Allzeithoch. Letztendlich ging er 0,39 Prozent fester bei 13'807,04 Stellen in den Feierabend.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI zeigten sich nach einem positiven Start ebenfalls stärker. Sie schlossen die Sitzung 0,45 Prozent höher bei 19'045,68 Einheiten bzw. 0,64 Prozent stärker bei 2'192,55 Punkten ab.

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Mittwoch weiter aufwärts. Im Handel wurde vor allem auf die US-Märkte verwiesen. Zwar war die Wall Street am Dienstag erneut mit Verlusten gestartet, doch danach seien wieder Käufer in den Markt gekommen, um die tieferen Niveaus zum Einstieg zu nutzen, kommentierte ein Händler. Hierzulande standen vor allem diverse Unternehmen nach Zahlen im Fokus.

Am Nachmittag richtete sich dann der Blick wieder auf die USA. Es standen zunächst einige Konjunkturdaten wie die Industrieproduktion an, bevor dann am Abend das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed veröffentlicht wird. Die Industrie in den USA hat ihre Produktion im Januar unerwartet deutlich hochgefahren. Anleger erhoffen sich von der Fed-Sitzung Hinweise auf den Zusammenhalt innerhalb des Gremiums sowie auf ein baldiges Ende der Zinspause. Im Hintergrund zeichnet sich derweil eine weitere Nachfolgediskussion ab - gemäss Presseberichten will EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor Ende ihrer Amtszeit zurücktreten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt nahm am Mittwoch erneut Anlauf für die 25'000-Punkte-Hürde.

So zeigte sich der DAX zur Eröffnung bereits fester - und knackte dabei auch direkt die psychologisch wichtige Marke von 25'000 Punkten. Im weiteren Verlauf verteidigte das Börsenbarometer die Gewinne. Schlussendlich verabschiedete sich der deutsche Leitindex 1,12 Prozent stärker bei 25'278,21 Einheiten aus dem Handel.

Der DAX konnte am Mittwoch erneut über die runde Marke von 25'000 Punkten klettern. Seit Mitte Januar versuchte der DAX, diese Charthürde zu nehmen. Er konnte sich jedoch bisher nur an einem Tag bis zum Handelsende darüber halten, auch wenn er es zwischenzeitlich sogar bis auf 25'239 Punkte geschafft hatte. Letztlich fehlten bisher immer die Anschlusskäufe.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen griffen am Mittwoch wieder zu.

Der Dow Jones konnte sein anfänglich kleines Plus im weiteren Verlauf vergrössern und schloss 0,26 Prozent höher bei 49'662,66 Punkten.

Auch der NASDAQ Composite verbesserte sich nach einer positiven Eröffnung weiter und beendete die Sitzung mit einem Zuwachs um 0,78 Prozent auf 22'753,63 Zähler.

Nachdem die grossen Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 am Vortag auf mehrmonatige Tiefstände gefallen waren, kamen Schnäppchenjäger an den Markt.

Beobachter blieben gleichwohl vorsichtig. Denn die Sorgen über belastende Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Geschäftsmodelle von Unternehmen und ganzen Branchen lasteten zuletzt auf den Kursen. "Die Aktienmärkte scheinen die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen angesichts der durch KI verursachten Umbrüche auf die Probe zu stellen", schrieb Axel Botte, Chefstratege des Investmenthauses Ostrum Asset Management. Die Risikoscheu nehme zu, die Märkte reagierten wie so oft reflexartig auf Abwärtsrisiken für die Aktienkurse und wendeten sich weniger riskanten Anlagen zu.

Das Fed betonte im Protokoll der Sitzung von Ende Januar die inflationären Risiken. Einige Notenbanker hätten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Inflation über den Erwartungen der Fed liegen.

ASIEN

Der japanische Aktienmarkt legt auch am Donnerstag zu.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,57 Prozent fester bei 57'469,44 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland bleibt der Shanghai Composite am Donnerstag aufgrund des chinesischen Neujahrsfest weiterhin geschlossen. Er schloss zuletzt mit einem Minus von 1,26 Prozent bei 4'082,07 Zählern.

Der Hang Seng ging unterdessen 0,52 Prozent stärker bei 26'705,94 Punkten aus dem Handel. Auch hier findet am Donnerstag feiertagsbedingt kein Handel statt.

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag positive Vorzeichen. Angeführt werden die Märkte der Region von den Technologiewerten, die wiederum die Erholung ihrer US-Pendants nachvollziehen. Die Börsen in Seoul und Sydney steigen auf Rekordhochs. In Hongkong und Festlandchina ruht der Handel derweil noch wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahrsfest.

