|Ausübung der Option
|
11.09.2025 20:46:00
Zurich-Aktie: Zurich bezahlt Anleihe zurück
Die Versicherungsgruppe Zurich bezahlt eine Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen US-Dollar zurück.
Zurich InsuranceDer Konzern werde die Option zur Rückzahlung der von der Zurich Insurance Company Ltd im Jahr 2015 ausgegebenen befristeten nachrangigen 4,25-Prozent-Anleihe ausüben, hiess es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Zurich-Mitteilung.
571.24 CHF -0.25%
Das Rückzahlungsdatum für diese Anleihe sei der 1. Oktober 2025, hiess es weiter.
mk/tp
Zürich (awp)
Weitere Links:
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
