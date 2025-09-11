Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’293 0.6%  SPI 17’048 0.6%  Dow 46’082 1.3%  DAX 23’704 0.3%  Euro 0.9338 -0.1%  EStoxx50 5’387 0.5%  Gold 3’633 -0.2%  Bitcoin 90’892 -0.2%  Dollar 0.7955 -0.4%  Öl 66.3 -2.0% 
Zurich Insurance Aktie

Zurich-Aktie: Zurich bezahlt Anleihe zurück

Die Versicherungsgruppe Zurich bezahlt eine Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen US-Dollar zurück.

Zurich Insurance
571.24 CHF -0.25%
Der Konzern werde die Option zur Rückzahlung der von der Zurich Insurance Company Ltd im Jahr 2015 ausgegebenen befristeten nachrangigen 4,25-Prozent-Anleihe ausüben, hiess es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Zurich-Mitteilung.

Das Rückzahlungsdatum für diese Anleihe sei der 1. Oktober 2025, hiess es weiter.

