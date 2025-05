Zurich Insurance 577.87 CHF -1.39% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich von 602 auf 642 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen untermauerten die Zuversicht des Versicherers, die bis 2027 angestrebten Wachstumsraten zu erreichen, schrieb Michael Huttner in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Bericht. Zum neuen Kursziel verwies er auf die angehobene Bewertung für Farmers sowie den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.