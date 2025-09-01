Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'088 -0.7%  SPI 16'738 -0.9%  Dow 45'219 -0.7%  DAX 23'487 -2.3%  Euro 0.9362 -0.2%  EStoxx50 5'291 -1.4%  Gold 3'527 1.5%  Bitcoin 89'071 2.0%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 69.2 1.5% 
Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

573.60
CHF
-4.20
CHF
-0.73 %
17:31:15
SWX
02.09.2025 17:44:41

Zurich Insurance Underweight

Zurich Insurance
574.42 CHF -0.76%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 490 auf 500 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Kamran M Hossain erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis des Finanzkonzerns 2025 um vier Prozent. Für die Jahre 2026 bis 2028 schraubte der Experte die Prognosen zudem um ein bis zwei Prozent nach oben./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 13:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Underweight
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
500.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
573.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-12.83%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
574.42 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.96%
Analyst Name::
Kamran M Hossain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

