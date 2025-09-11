Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
STOXX 50-Entwicklung 11.09.2025

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge

Heute wagten sich die Börsianer in Europa aus der Reserve.

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsende um 0.43 Prozent stärker bei 4’575.46 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.050 Prozent stärker bei 4’558.23 Punkten, nach 4’555.96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’584.11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’558.23 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0.483 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’482.77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.06.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’571.24 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 11.09.2024, einen Wert von 4’372.26 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 5.45 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4’826.72 Punkte. Bei 3’921.71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (+ 2.86 Prozent auf 193.98 EUR), Rolls-Royce (+ 2.18 Prozent auf 11.24 GBP), GSK (+ 1.98 Prozent auf 15.18 GBP), RELX (+ 1.77 Prozent auf 33.96 GBP) und BAT (+ 1.62 Prozent auf 42.00 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-1.74 Prozent auf 219.80 EUR), Diageo (-0.73 Prozent auf 19.06 GBP), Zurich Insurance (-0.66 Prozent auf 569.80 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.08 Prozent auf 522.00 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-0.05 Prozent auf 87.38 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’204’842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 268.692 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.67 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

