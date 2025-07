ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich von 535 auf 515 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Kleine Unterschiede könnten fortan eine große Wirkung haben, schrieb Will Hardcastle in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse der europäischen Versicherungsbranche. Sein Favorit unter den Multiline-Assekuranzen bleibt Axa, am schwächsten schätzt er Zurich ein. Bei den Schweizern sieht er deutliche Risiken für die Markterwartungen, was die Marge in den kommenden zwei Jahren betrifft./ag/ck;