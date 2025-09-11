Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|
11.09.2025 17:58:27
Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone
Der SMI verbuchte am vierten Tag der Woche Zuwächse.
Der SMI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0.62 Prozent auf 12’292.72 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.482 Prozent auf 12’276.35 Punkte an der Kurstafel, nach 12’217.46 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12’304.81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12’239.15 Zählern.
So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0.662 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 11.08.2025, bei 11’869.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’315.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, wies der SMI einen Stand von 11’922.91 Punkten auf.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.75 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13’199.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’699.66 Punkten markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 3.38 Prozent auf 69.68 CHF), UBS (+ 1.25 Prozent auf 32.33 CHF), Partners Group (+ 1.03 Prozent auf 1’074.00 CHF), Novartis (+ 1.03 Prozent auf 101.78 CHF) und Roche (+ 0.86 Prozent auf 268.40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Alcon (-1.14 Prozent auf 62.48 CHF), Zurich Insurance (-0.66 Prozent auf 569.80 CHF), Logitech (-0.07 Prozent auf 86.22 CHF), Swiss Life (-0.02 Prozent auf 834.00 CHF) und Swisscom (+ 0.00 Prozent auf 586.50 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3’750’861 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 229.795 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder
Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5.11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
|10.09.25
|Schroders: Schroders Greencoat Infrastructure Lens Q3 2025
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
