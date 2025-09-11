Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsende in der Gewinnzone

Der SMI gewann im SIX-Handel schlussendlich 0.62 Prozent auf 12’292.72 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.413 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.482 Prozent auf 12’276.35 Punkte an der Kurstafel, nach 12’217.46 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12’304.81 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12’239.15 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0.662 Prozent. Der SMI stand vor einem Monat, am 11.08.2025, bei 11’869.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12’315.81 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2024, wies der SMI einen Stand von 11’922.91 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 5.75 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13’199.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’699.66 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Holcim (+ 3.38 Prozent auf 69.68 CHF), UBS (+ 1.25 Prozent auf 32.33 CHF), Partners Group (+ 1.03 Prozent auf 1’074.00 CHF), Novartis (+ 1.03 Prozent auf 101.78 CHF) und Roche (+ 0.86 Prozent auf 268.40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Alcon (-1.14 Prozent auf 62.48 CHF), Zurich Insurance (-0.66 Prozent auf 569.80 CHF), Logitech (-0.07 Prozent auf 86.22 CHF), Swiss Life (-0.02 Prozent auf 834.00 CHF) und Swisscom (+ 0.00 Prozent auf 586.50 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3’750’861 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 229.795 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5.11 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

