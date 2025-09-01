Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
Zurich Insurance Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zurich von 585 auf 580 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Ertragsdynamik im Bereich Sach- und Unfallversicherung lasse branchenweit nach, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch mit Blick auf Europas Assekuranzen. Gleichzeitig dürfte die Profitabilitätssteigerung ihren Höhepunkt erreicht haben. Insgesamt sieht die Expertin an allen Fronten - Bewertung, Ergebnisse und Kapitalmanagement - kaum noch Potenzial. Unter den Branchengrößen bleibt die Axa ihr Favorit./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Equal Weight
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
580.00 CHF
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
577.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
577.04 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.51%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
