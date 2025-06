LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Zurich von 595 auf 580 Franken gesenkt und die Papiere von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Die Dollar-Schwäche sei nicht gerade förderlich, wenn US-Barmittelzuflüsse etwa 60 Prozent der Ausschüttungen an die Anleger abdeckten, schrieb Claudia Gaspari am Mittwoch in ihrer Neubewertung der Branche. Das Restpotenzial zu ihrem Kursziel sei nur noch minimal./ag/ajx;