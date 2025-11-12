Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
|Aussichten bleiben getrübt
|
12.11.2025 13:38:00
SNB-Aktie fester: SNB betont weiterhin hohe konjunktuelle Unsicherheiten
Laut der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bleiben die wirtschaftlichen Aussichten insgesamt unsicher.
Einige Konjunkturindikatoren deuteten aber auf eine stabile Lage und ein moderates, wenngleich unterdurchschnittliches Wachstum hin, heisst es in der Mitteilung der Bundesverwaltung weiter. Die SNB beobachte die wirtschaftliche Entwicklung weiterhin genau und werde bei Bedarf reagieren, um die Preisstabilität zu gewährleisten.
Ein weiteres Thema der Aussprache war laut den Angaben die Finanzstabilität. Nach mehreren Jahren steigender Zinsen hätten sich die Finanzierungsbedingungen wieder entspannt. Die Kreditvergabe nehme zu, trotz der grossen Umwälzungen durch die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS.
Die SNB-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 1,39 Prozent auf 3'650 CHF.
Bern (awp)
